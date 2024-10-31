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Аэропорт Самары приостановил полеты гражданских самолетов

Росавиация временно ограничила работу аэропорта Самары ради безопасности полетов

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Аэропорт Самары временно перестал принимать и отправлять авиарейсы для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«С 13:30 МСК, 31 октября, временные ограничения введены на работу аэропорта Самара (Курумоч; код ICAO: UWWW)», — отмечается в сообщении.

В нем указано, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы воздушной гавани работают над обеспечением безопасности полетов.

31 октября ограничения на прием и отправку воздушных судов вводили в международном аэропорту Гагарин в Саратове. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что от министерства обороны РФ поступило предупреждение об угрозе атаки беспилотников.

За день до этого в московском аэропорту Шереметьево также вводили ограничения для безопасности полетов. По данным Росавиации, воздушная гавань не принимала и не отправляла рейсы с 4:37 до 5:20.

Ранее два рейса были задержаны из-за инцидента в аэропорту «Кольцово».

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