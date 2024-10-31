Экс-чиновника МО РФ и бизнесмена обвинили в мошенничестве при вырубке леса

Правоохранители завершили следственные действия в отношении экс-заместителя начальника филиала управления лесного хозяйства Минобороны РФ Александра Случака и коммерсанта Озмана Авдаляна. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе главного военного следственного управления СК РФ.

В ведомстве уточнили, что подельники обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере.

В начале октября стало известно, что прокурор запросил 17 лет заключения в колонии строгого режима бывшему замглавы Подмосковья, экс-главе департамента имущественных отношений Минобороны РФ Дмитрию Куракину. Глава надзорного ведомства также предложил назначить фигуранту штраф в размере пятикратной суммы взятки (500 млн рублей).

28 октября бывшего генерал-майора Александра Оглоблина, осужденного несколько лет назад за мошенничество, обвинили в получении крупной взятки от компании, которая делает специальные телефоны для защищенной связи армии.

Ранее сообщалось об аресте имущества директора парка «Патриот».