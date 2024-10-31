Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-чиновника МО РФ и бизнесмена обвинили в мошенничестве при вырубке леса

СК завершил дело экс-чиновника МО РФ и бизнесмена за хищения при вырубке леса

close
Александр Кряжев/РИА Новости

Правоохранители завершили следственные действия в отношении экс-заместителя начальника филиала управления лесного хозяйства Минобороны РФ Александра Случака и коммерсанта Озмана Авдаляна. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе главного военного следственного управления СК РФ.

В ведомстве уточнили, что подельники обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере.

В начале октября стало известно, что прокурор запросил 17 лет заключения в колонии строгого режима бывшему замглавы Подмосковья, экс-главе департамента имущественных отношений Минобороны РФ Дмитрию Куракину. Глава надзорного ведомства также предложил назначить фигуранту штраф в размере пятикратной суммы взятки (500 млн рублей).

28 октября бывшего генерал-майора Александра Оглоблина, осужденного несколько лет назад за мошенничество, обвинили в получении крупной взятки от компании, которая делает специальные телефоны для защищенной связи армии.

Ранее сообщалось об аресте имущества директора парка «Патриот».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами