Для экс-главы одного из департаментов Минобороны запросили 17 лет колонии

Прокурор запросил 17 лет заключения в колонии строгого режима бывшему замглавы Подмосковья, экс-главе департамента имущественных отношений Минобороны РФ Дмитрию Куракину. Об этом сообщает ТАСС.

Глава надзорного ведомства также предложил назначить фигуранту штраф в размере пятикратной суммы взятки (500 млн рублей) и лишить его права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций в госорганах и Вооруженных силах РФ.

Кроме того, представитель гособвинения попросил приговорить бывшего первого заместителя Куракина Владислава Холодкова и главу компании «Оборонспецресурс» Максима Ана за взятки к наказанию в виде лишения свободы на 14 лет и штрафу.

В ноябре 2020 года Басманный суд Москвы постановил отправить под арест заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Куракина, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

Ранее сообщалось об аресте имущества директора парка «Патриот».