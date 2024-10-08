Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Для экс-главы одного из департаментов Минобороны запросили 17 лет колонии

Экс-главе департамента Минобороны Куракину запросили 17 лет лишения свободы

close
Руслан Кривобок/РИА Новости

Прокурор запросил 17 лет заключения в колонии строгого режима бывшему замглавы Подмосковья, экс-главе департамента имущественных отношений Минобороны РФ Дмитрию Куракину. Об этом сообщает ТАСС.

Глава надзорного ведомства также предложил назначить фигуранту штраф в размере пятикратной суммы взятки (500 млн рублей) и лишить его права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций в госорганах и Вооруженных силах РФ.

Кроме того, представитель гособвинения попросил приговорить бывшего первого заместителя Куракина Владислава Холодкова и главу компании «Оборонспецресурс» Максима Ана за взятки к наказанию в виде лишения свободы на 14 лет и штрафу.

В ноябре 2020 года Басманный суд Москвы постановил отправить под арест заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Куракина, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

Ранее сообщалось об аресте имущества директора парка «Патриот».

Все новости на тему:
Аресты в Минобороны
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами