Имущество директора парка «Патриот» арестовали

Имущество директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова и другого фигуранта дела о мошенничестве и заместителя начальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимира Шестерова арестовано на сумму свыше 60 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

«Наложен арест на имущество обвиняемых — заместителя начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России Владимира Шестерова и директора Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» Вячеслава Ахмедова на общую сумму более 60 млн рублей», — говорится в сообщении.

5 сентября суд наложил арест на загородный дом и подсобные строения, которыми владеет бывший заместитель министра обороны генерал Павел Попов.

29 августа сотрудники правоохранительных органов задержали Попова по подозрению в обогащении за счет парка «Патриот». Предполагается, что при выполнении работ по развитию соответствующей территории экс-заместитель министра обороны организовал строительство и ремонт собственного загородного участка в Красногорском районе.

Следствие считает Попова организатором преступной группы, в которую в 2021 году вошли бывший директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов и генерал-майор Владимир Шестеров. По версии следствия, они похитили из бюджета не менее 30 млн рублей. Ахмедов и Шестеров согласились на досудебные соглашения о сотрудничестве с Главной военной прокуратурой. Попову также предложили сделку, но он от нее отказался. В случае соглашения срок заключения мог бы сократиться на одну треть.

Ранее генерал Попов отказался от сделки со следствием.