В деле блогера Шабутдинова появился новый фигурант

ayazshabutdinov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В уголовном деле блогера Аяза Шабутдинова появилась соучастница по фамилии Алексеева. Об этом сообщает РИА Новости.

«В настоящее время два соучастника Шабутдинова объявлены в розыск, а именно Алексеев и Алексеева, которые скрываются на территории Объединенных Арабских Эмиратов», — сказал следователь.

Следователь пояснил, что речь идет о генеральном директоре компании, занимающейся продажей обучающих курсов, Василии Алексееве и его супруге Елене Алексеевой.

29 октября Алексеева объявили в международный розыск. По данным следствия, 17 октября 2023 года он покинул Россию, улетев в Дубай.

10 октября Таганский суд Москвы продлил до 3 ноября срок содержания под стражей Шабутдинова по делу о мошенничестве. 3 октября Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении блогера.

Шабутдинову грозит до 10 лет колонии. Пострадавшими от действий бизнес-коуча себя называют 80 человек, сам мужчина вину не признает. Его задержали в ноябре прошлого года. Следствие оценило ущерб от деятельности блогера в 4 млн рублей.

Ранее суд признал законным продление ареста Аязу Шабутдинову.