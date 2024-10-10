Суд продлил арест бизнес-тренеру Шабутдинову

Таганский суд Москвы продлил до 3 ноября срок содержания под стражей бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову по делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.

«Продлить Шабутдинову избранную ранее меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 3 ноября», — сказал судья.

3 октября Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении Шабутдинова. По словам адвоката бизнес-тренера Калоя Ахильгова, материалы дела насчитывают 50 томов.

Шабутдинову грозит до 10 лет колонии. Пострадавшими от действий бизнес-коуча себя называют 80 человек, сам мужчина вину не признает. Его задержали в ноябре прошлого года. Следствие оценило ущерб от деятельности блогера в 4 млн рублей.

13 августа Таганский суд Москвы продлил арест Шабутдинову до 16 октября 2024 года. Тогда во время судебного заседания следователь сообщил, что у блогера имеется паспорт государства Сент-Люсия, резидентство в ОАЭ и открытая виза США. Также, по данным следствия, до своего задержания бизнес-тренер регулярно менял места проживания. В связи с этим следователи полагают, что Шабутдинов может скрыться от следствия.

Ранее Шабутдинов впервые за 11 месяцев в СИЗО поговорил с женой.