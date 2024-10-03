СК завершил расследование дела блогера Аяза Шабутдинова

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о мошенничестве, возбужденного в отношении блогера Аяза Шабутдинова. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката бизнес-коуча Калоя Ахильгова.

«Расследование завершено. Мы подписали протокол о завершении следственных действий, начали знакомиться с материалами дела», — сообщил юрист, уточнив, что материалы дела насчитывают 50 томов.

Шабутдинову грозит до 10 лет колонии по уголовному делу о мошенничестве. Пострадавшими от действий от бизнес-коуча себя называют 80 человек, сам мужчина вину не признает. Его задержали в ноябре прошлого года. Следствие оценило ущерб от деятельности бизнес-тренера в 4 млн рублей.

13 августа Таганский суд Москвы продлил арест Шабутдинову до 16 октября 2024 года. Тогда во время судебного заседания следователь сообщил, что у блогера имеется паспорт государства Сент-Люсия, резидентство в ОАЭ и открытая виза США. Также, по данным следствия, до своего задержания бизнес-тренер регулярно менял места проживания. В связи с этим следователи полагают, что Шабутдинов может скрыться от следствия.

Ранее сообщалось, что блогершу Лерчек и ее бывшего мужа задержали на двое суток.