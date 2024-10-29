Возможный соучастник блогера Шабутдинова скрывается в Дубае

Генеральный директор компании, занимающейся продажей обучающих курсов, Василий Алексеев, который является предполагаемым соучастником блогера Аяза Шабутдинова, уехал в Дубай и был объявлен в международный розыск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

По информации издания, 17 октября 2023 года Алексеев покинул Россию, вылетев рейсом Москва — Дубай (Объединенные Арабские Эмираты). Судом было вынесено решение о его заочном аресте, теперь он находится в международном розыске.

Шабутдинова арестовали в начале ноября по делу о восьми случаях мошенничества, впоследствии число пострадавших возросло. Ущерб от действий коуча оценивается в 4 млн рублей.

Спустя около месяца после ареста блогера лишили руководящей должности в его компании «Like Центр», его место занял бывший глава по сервису Никита Ельцов. По версии журналистов, перестановка обусловлена тем, что организация планирует и дальше продавать курсы для бизнесменов.

Ранее суд арестовал имущество Шабутдинова на 100 млн рублей.