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Возможный соучастник блогера Шабутдинова скрывается в Дубае

Предполагаемый соучастник Шабутдинова улетел в Дубай и объявлен в розыск

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Телеграм-канал «Прокуратура Москвы»

Генеральный директор компании, занимающейся продажей обучающих курсов, Василий Алексеев, который является предполагаемым соучастником блогера Аяза Шабутдинова, уехал в Дубай и был объявлен в международный розыск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

По информации издания, 17 октября 2023 года Алексеев покинул Россию, вылетев рейсом Москва — Дубай (Объединенные Арабские Эмираты). Судом было вынесено решение о его заочном аресте, теперь он находится в международном розыске.

Шабутдинова арестовали в начале ноября по делу о восьми случаях мошенничества, впоследствии число пострадавших возросло. Ущерб от действий коуча оценивается в 4 млн рублей.

Спустя около месяца после ареста блогера лишили руководящей должности в его компании «Like Центр», его место занял бывший глава по сервису Никита Ельцов. По версии журналистов, перестановка обусловлена тем, что организация планирует и дальше продавать курсы для бизнесменов.

Ранее суд арестовал имущество Шабутдинова на 100 млн рублей.

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