Суд признал законным продление ареста Аязу Шабутдинову

Мосгорсуд признал законным решение продлить до 3 ноября арест блогеру и бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову, обвиняемому в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.

Шабутдинову грозит до 10 лет колонии по уголовному делу о мошенничестве. Пострадавшими от действий от бизнес-коуча себя называют 80 человек, сам мужчина вину не признает. Его задержали в ноябре прошлого года. Следствие оценило ущерб от деятельности бизнес-тренера в 4 млн рублей.

13 августа Таганский суд Москвы продлил арест Шабутдинову до 16 октября 2024 года. Тогда во время судебного заседания следователь сообщил, что у блогера имеется паспорт государства Сент-Люсия, резидентство в ОАЭ и открытая виза США. Также, по данным следствия, до своего задержания бизнес-тренер регулярно менял места проживания. В связи с этим следователи полагают, что Шабутдинов может скрыться от следствия.

В сентябре около 355 учащихся бизнес-курсов Шабутдинова попросили суд отпустить бизнес-тренера из СИЗО под личное поручительство.

Ранее Шабутдинов впервые за 11 месяцев в СИЗО поговорил с женой.