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Патриарх Кирилл назвал этическую проблему современной науки

Патриарх Кирилл назвал расчеловечивание одной из этических проблем науки

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Одним из серьезных вызовов современной науки является попытка «расчеловечить» человека и совершать эксперименты над ним без его согласия. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, его слова приводит сайт РПЦ.

«Однако Церковь неизменно напоминает о ценности личности, о том, что эксперименты, совершаемые над человеком без его согласия, безнравственны и унижают его достоинство», — сказал он.

Патриарх отметил, что наука является великой силой, помогающей человеку понять окружающий мир. При этом она же является зоной особой нравственности человека.

20 октября патриарх во время проповеди в Успенском соборе в Смоленске призвал отразить атаки на церковь.

Прошлой осенью патриарх Кирилл назвал «глубокую православную веру» условием принадлежности к русскому народу. Он подчеркнул, что имеет в виду не только россиян, но и «украинцев и белорусов», сравнил конфликт на Украине с Великой Отечественной войной, а также призвал «искать веру» и молиться «о властях и воинстве».

Ранее патриарх Кирилл связал эволюцию с божественным замыслом.

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