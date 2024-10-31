Патриарх Кирилл назвал этическую проблему современной науки

Одним из серьезных вызовов современной науки является попытка «расчеловечить» человека и совершать эксперименты над ним без его согласия. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, его слова приводит сайт РПЦ.

«Однако Церковь неизменно напоминает о ценности личности, о том, что эксперименты, совершаемые над человеком без его согласия, безнравственны и унижают его достоинство», — сказал он.

Патриарх отметил, что наука является великой силой, помогающей человеку понять окружающий мир. При этом она же является зоной особой нравственности человека.

20 октября патриарх во время проповеди в Успенском соборе в Смоленске призвал отразить атаки на церковь.

Прошлой осенью патриарх Кирилл назвал «глубокую православную веру» условием принадлежности к русскому народу. Он подчеркнул, что имеет в виду не только россиян, но и «украинцев и белорусов», сравнил конфликт на Украине с Великой Отечественной войной, а также призвал «искать веру» и молиться «о властях и воинстве».

Ранее патриарх Кирилл связал эволюцию с божественным замыслом.