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Патриарх Кирилл связал эволюцию Дарвина с божественным замыслом

Патриарх Кирилл заявил, что эволюция свидетельствует о божественном замысле

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Патриарх Кирилл заявил, что теория эволюции Чарльза Дарвина никогда не была фактором антирелигиозных аргументов, при этом сама эволюция свидетельствует о божественном замысле, передает РИА Новости.

С такими словами он выступил во время визита в лабораторный комплекс научно-технологического университета «Сириус».

По словам патриарха, когда Бог создавал «потрясающую Вселенную», он вложил в человека способность к развитию.

«Вот иногда говорили, что эволюция против божьего замысла — она не против божьего замысла, а свидетельствует о невероятном божественном замысле, когда человек своими силами, опираясь на внешние факторы, может развиваться таким образом, как это произошло в результате эволюции», — сказал патриарх Кирилл, добавив, что для него теория эволюции и сам Дарвин никогда не были фактором антирелигиозных аргументов.

19 сентября бывший премьер-министр Чечни и экс-мэр Грозного Муслим Хучиев предложил министру просвещения Сергею Кравцову исключить теорию Дарвина из школьной программы.

Ранее в РПЦ заступились за теорию Дарвина.

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