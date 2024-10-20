Патриарх Кирилл призвал отразить атаки на церковь

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время проповеди в Успенском соборе в Смоленске призвал отразить атаки на церковь, передает РИА Новости.

По его словам, силы, которые сегодня стремятся разрушить Россию и церковь, не должны иметь успеха.

«Они (эти силы. — «Газета.Ru») должны быть отражены от жизни нашей, как героические наши предшественники отражали полки иноплеменные, хотящие захватить и погубить единый народ наш», — сказал патриарх.

Он также отметил, что русское национальное создание основано на вере, которая является источником патриотизма россиян и их любви к родине.

Прошлой осенью патриарх Кирилл назвал «глубокую православную веру» условием принадлежности к русскому народу. Он подчеркнул, что имеет в виду не только россиян, но и «украинцев и белорусов», сравнил конфликт на Украине с Великой Отечественной войной, а также призвал «искать веру» и молиться «о властях и воинстве».

Ранее патриарх попросил не распространять закон о запрете чайлдфри на монашек.