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Россиянину Тордену может грозить пожизненное заключение в Финляндии

Обвиняемый в Финляндии россиянин Торден может получить от 8 лет до пожизненного

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ДШРГ «Русич»/VK

Россиянин Воислав Торден (Ян Петровский), обвиняемый в Финляндии в совершении военных преступлений на Украине в 2014-2015 годах, может получить от 8 лет до пожизненного. Об этом в беседе с РИА Новости заявила его адвокат Наталия Мальгина.

В четверг финское издание Yle сообщало, что прокуратура Финляндии предъявила Тордену обвинения «в военных преступлениях при отягчающих обстоятельствах и четырех военных преступлениях». Начало слушаний по его делу назначено на 5 декабря.

Россиянин свою вину отрицает.

Воислав Торден — бывший командир диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич». Его арестовали в Хельсинки середине декабря в 2023 года по делу о военных преступлениях, которые он совершил в период 2014-2015 годов на территории Украины.

13 февраля сообщалось, что Тордена также признали виновным в Финляндии в умышленном нарушении запрета на въезд в страны Шенгена.

Ранее стало известно, сколько россиян заключили под стражу за рубежом.

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