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В Финляндии арестовали россиянина Тордена

HS: суд Хельсинки арестовал россиянина Тордена по делу о военном преступлении

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Суд в Хельсинки постановил арестовать россиянина Воислава Тордена (Яна Петровского) по подозрению в военном преступлении на Украине. Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat.

Окружной суд принял решение заключить россиянина под стражу во время рассмотрения дела о военных преступлениях, которые обвиняемый совершил в период 2014-2015 годов на территории Украины. Из зала суда Тордена отправят в тюрьму Вантаа.

Обвинения должны быть предъявлены до 31 мая. В прокуратуре уточнили, что на время ареста будет проведено расследование, по итогам которого будет определено, совершил ли гражданин России военные преступления.

Во время суда у обвиняемого была с собой бумажная табличка на русском языке, которую он назвал рекламой. Перед началом суда Торден продемонстрировал табличку репортерам и операторам телеканалов.

На листке были указаны названия двух компаний, работающих в России. Обе фирмы расположены по одному адресу в Санкт-Петербурге.

Полиция выступила за арест Тордена 17 декабря. При этом еще 8 декабря верховный суд Финляндии не разрешил экстрадировать 36-летнего россиянина на Украину.

Ранее посольство России в Финляндии рассказало, как будет защищать Тордена.

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