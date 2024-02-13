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Финляндия признала Тордена виновным в нарушении запрета на въезд в Шенген

Суд Финляндии признал Тордена виновным в нарушении запрета на въезд в Шенген

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Россиянина Воислава Тордена (бывший командир диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич», прежнее имя — Ян Петровский) признали виновным в Финляндии в умышленном нарушении запрета на въезд в страны Шенгена. Суд Кюмменлааксо приговорил мужчину к 40-дневному заключению, сообщила ТАСС адвокат россиянина Наталия Мальгина.

«Защита полностью не согласна ни с обвинительным приговором, ни с наказанием и уже заявила о том, что решение будет обжаловать в областном суде», — отметила юрист.

В середине декабря в 2023 года в Финляндии арестовали Тордена. Окружной суд принял решение заключить россиянина под стражу во время рассмотрения дела о военных преступлениях, которые обвиняемый совершил в период 2014-2015 годов на территории Украины.

В январе Наталия Мальгина заявила, что находящийся под арестом в Финляндии Воислав Торден содержится в максимально жестких условиях.

Ранее посольство РФ в Финляндии сообщило об оказании помощи россиянину Тордену.

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