Студент может получить 18 лет колонии за попытку поджога военкомата в Москве

Гособвинение запросило 18 лет колонии студенту-лингвисту Ибрагиму Оруджеву за попытку поджечь московский военкомат. Об этом сообщает ТАСС.

В зале Второго Западного окружного военного суда вновь проходит заседание по делу о подготовке теракта. В ходе прений сторон во время суда гособвинение запросило наказание Оруджеву в виде лишения свободы на срок 18 лет.

Обвинение считает, что студент готовился к поджогу около полугода, а также находился под влиянием украинских организаций «Правый сектор» (организация запрещена в России) и «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России). Сам студент в них не состоял, как сообщается в обвинительном заключении.

Также, по данным обвинения, на протяжении шести месяцев он приходил к военкомату, расположенному в Академическом районе, и внимательно его изучал. В один из своих приходов он привлек внимание полиции, тогда же студента задержали.

Оруджев — уроженец Москвы, который учился в одном из вузов Брянской области. В ноябре 2023 года его задержали, а после решением Черемушкинского суда Москвы отправили под арест.

Во время предыдущего заседания, которое прошло 29 октября, эксперт, готовившая заключение во время допроса Оруджева, рассказала, что у него нашли учебник для сапера, а также записи, в которых рассказывалось о том, как правильно сделать коктейль Молотова — специальную бутылку с зажигательной смесью.

Ранее в Мегионе женщину задержали за попытку поджога здания мэрии и трех автомобилей ДПС.