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Российских туристов начали депортировать с популярного курорта

Шри-Ланка начала депортировать российских туристов за просроченные визы

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Angelo Cordeschi/Shutterstock

Шри-Ланка начала депортировать российских туристов за просроченные визы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на посла России в Шри-Ланке Левана Джагаряна.

Речь идет о супружеской паре, почти год проживавшей на острове без визы. В отношении нарушителей состоялось судебное заседание. Граждане России будут депортированы 5 ноября.

«По его решению наши граждане были помещены в СИЗО. Посольству удалось добиться их перевода в центр депортации в Коломбо», — уточнил посол.

Недавно посольство России в Шри-Ланке предупредило россиян о массовых проверках документов иностранных граждан. Россиян попросили перепроверить сроки действия их виз.

24 октября российское посольство сообщило, что на юго-восточном побережье Шри-Ланки возможна угроза теракта против иностранных туристов, в связи с чем отдыхающим там россиянам следует сохранять осторожность.

Ранее россиянам, которые собирали редкую фауну на Шри-Ланке, назначили штраф $370 000.

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