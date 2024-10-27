Посольство России предупредило о массовых проверках документов иностранцев в Шри-Ланке

Посольство России в Шри-Ланке предупредило россиян о массовых проверках документов иностранных граждан. Об этом говорится в сообщении дипмиссии, размещенном в ее Telegram-канале.

Российское диппредставительство подтвердило арест в Шри-Ланке российской семьи, которая в течение почти одного года пребывала незаконно на острове. Посольство призвало проверить сроки действия виз и разрешений на работу.

24 октября российское посольство сообщило, что на юго-восточном побережье Шри-Ланки возможна угроза теракта против иностранных туристов, в связи с чем отдыхающим там россиянам следует сохранять осторожность.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в настоящее время на Шри-Ланке спокойная обстановка. Однако российским туристам советуют придерживаться рекомендаций посольства и не ездить без сопровождения в восточные регионы острова, отметили в АТОР.

Ранее россиянам, которые собирали редкую фауну на Шри-Ланке, назначили штраф $370 000.