Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Посольство России предупредило о массовых проверках документов иностранцев в Шри-Ланке

Посольство РФ предупредило о проверках документов иностранцев в Шри-Ланке

close
Global Look Press

Посольство России в Шри-Ланке предупредило россиян о массовых проверках документов иностранных граждан. Об этом говорится в сообщении дипмиссии, размещенном в ее Telegram-канале.

Российское диппредставительство подтвердило арест в Шри-Ланке российской семьи, которая в течение почти одного года пребывала незаконно на острове. Посольство призвало проверить сроки действия виз и разрешений на работу.

24 октября российское посольство сообщило, что на юго-восточном побережье Шри-Ланки возможна угроза теракта против иностранных туристов, в связи с чем отдыхающим там россиянам следует сохранять осторожность.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в настоящее время на Шри-Ланке спокойная обстановка. Однако российским туристам советуют придерживаться рекомендаций посольства и не ездить без сопровождения в восточные регионы острова, отметили в АТОР.

Ранее россиянам, которые собирали редкую фауну на Шри-Ланке, назначили штраф $370 000.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами