Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Еврокомиссии оценили запасы газа в хранилищах Евросоюза

Представитель ЕК: газовые хранилища стран ЕС заполнены на 95%

close
Reuters

Страны Евросоюза заполнили свои газовые хранилища на 95%, что является достаточным уровнем для предстоящего зимнего сезона. Об этом заявил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Тим Макфи, пишет РИА Новости.

Согласно договоренности, страны Евросоюза должны были к 1 ноября заполнить свои подземные хранилища на 90%.

«Мы рады сообщить, что на сегодня заполняемость уже составляет 95%», — сказал Макфи.

23 октября Bloomberg писал, что Евросоюз не сможет сократить поставки российского газа, что ставит под угрозу его планы по отказу от поставок топлива из России к 2027 году. Агентство уточнило, что с начала текущего года поставки «голубого топлива» из РФ обеспечивают около 20% всего газового импорта ЕС, тогда как в прошлом году этот показатель составлял 15%.

17 октября сообщалось, что подземные хранилища стран ЕС заполнены газом на 95,01%. Эта цифра стала на 3,05 п. п. выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет. Объем «голубого топлива» в хранилищах оценивается в 105,44 миллиарда куб. м. Несмотря на высокие запасы, поступления сжиженного природного газа (СПГ) с терминалов в газотранспортную систему Европы резко сократились до минимума с ноября 2021 года.

Ранее в Бельгии призвали ЕС запретить поставки СПГ из России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами