В Еврокомиссии оценили запасы газа в хранилищах Евросоюза

Страны Евросоюза заполнили свои газовые хранилища на 95%, что является достаточным уровнем для предстоящего зимнего сезона. Об этом заявил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Тим Макфи, пишет РИА Новости.

Согласно договоренности, страны Евросоюза должны были к 1 ноября заполнить свои подземные хранилища на 90%.

«Мы рады сообщить, что на сегодня заполняемость уже составляет 95%», — сказал Макфи.

23 октября Bloomberg писал, что Евросоюз не сможет сократить поставки российского газа, что ставит под угрозу его планы по отказу от поставок топлива из России к 2027 году. Агентство уточнило, что с начала текущего года поставки «голубого топлива» из РФ обеспечивают около 20% всего газового импорта ЕС, тогда как в прошлом году этот показатель составлял 15%.

17 октября сообщалось, что подземные хранилища стран ЕС заполнены газом на 95,01%. Эта цифра стала на 3,05 п. п. выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет. Объем «голубого топлива» в хранилищах оценивается в 105,44 миллиарда куб. м. Несмотря на высокие запасы, поступления сжиженного природного газа (СПГ) с терминалов в газотранспортную систему Европы резко сократились до минимума с ноября 2021 года.

Ранее в Бельгии призвали ЕС запретить поставки СПГ из России.