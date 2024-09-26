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В Бельгии призвали ЕС запретить поставки СПГ из России

FT: Бельгия призывает ЕС ввести запрет на поставки российского СПГ

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Сергей Гунеев/РИА Новости

В Бельгии призвали Евросоюз ввести запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом пишет Financial Times.

«Российский газ продолжает поступать в Бельгию. Я тщательно изучила этот вопрос, и газовое законодательство здесь не поможет. Нам нужен общеевропейский подход», — заявила министр энергетики страны Тинне ван дер Стратен.

В 2023 году Бельгия вошла в тройку крупнейших экспортеров российского СПГ. Страна заняла вторую строчку. Лидером стала Испания.

По итогам августа ЕС резко сократил закупки СПГ из России. Просадка составила 27% по сравнению с прошлым годом. Объем импорта сократился до 230,9 млн кубометров в сутки. Это минимальный показатель с осени 2021 года. Всего за первые восемь месяцев Европа приобрела 73,8 млрд кубометров российского СПГ, что на 17% уступает объему импорта за аналогичный период 2023-го.

Ранее эксперт рассказал, к чему приведет отказ Евросоюза от газа из России.

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