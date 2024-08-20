Запасы газа в Европе приблизились к 90%

Запасы в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) приблизились к 90%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на отчет Gas Infrastructure Europe (GIE).

Сейчас ПХГ заполнены на 89,77%. Это на 8,09% выше, чем в среднем на это время за последние пять лет. Тем не менее показатель уступает рекордным уровням 2023 года, когда хранилища были заполнены почти на 91%.

Поступления сжиженного природного газа (СПГ) с терминалов в европейскую газотранспортную систему по итогам июля сократились до минимума с ноября 2021-го. В августе динамика сохранилась. По последним данным, мощности регазификации СПГ и дальнейшей его закачки в трубопроводы Европы загружены лишь на 36% от максимума.

С начала августа средняя биржевая цена газа в Европе взлетела на 19% по сравнению с июлем, до $435 против $366 за 1 тыс. кубометров.

Ранее в Сербии заявили, что рассчитывают на продление газового контракта с Россией на особо выгодных условиях.