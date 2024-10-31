Зеленский заявил о желании стран ЕС прекратить выплаты украинским беженцам

Страны — члены Европейского союза (ЕС) планируют лишить часть украинских беженцев, которые находятся на их территории, социальных выплат. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет местное издание «Страна.ua».

По словам главы государства, в региональном содружестве хотят, чтобы на его территории остались только трудоустроенные беженцы. Из-за этого местные политики начали искать способ заставить неработающих украинцев вернуться в родную страну.

«Так или иначе часть украинцев вернется, потому что социальные выплаты и поддержка за границей исчезнут. Это факт», — подчеркнул Зеленский.

27 октября немецкая газета Bild сообщила, что с начала текущего года власти Германии отказали во въезде 5,9 тыс. украинских граждан. Как выяснили журналисты, речь идет о мигрантах, которые не имели права на проживание в ФРГ или лишились его в прошлом.

24 октября украинские беженцы, находящиеся в департаменте Мерт и Мозель на северо-востоке Франции, получили от властей письма с требованием покинуть социальное жилье до конца текущего месяца. Местное издание Le Monde писало, что причиной выселения стала «недостаточная интегрированность» мигрантов.

Ранее в Европейской комиссии (ЕК) заявили о необходимости обсудить судьбу украинских беженцев.