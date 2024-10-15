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В Еврокомиссии предложили обсудить судьбу украинских беженцев после 2026 года

Урсула фон дер Ляйен потребовала обсудить судьбу украинских беженцев в ЕС

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Global Look Press

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с предложением обсудить, что делать с беженцами с Украины после 2026 года. Письмо европейской чиновницы приводит РИА Новости.

По ее словам, это «необходимо» сделать ввиду ограниченных ресурсов Евросоюза, но с учетом потребностей Украины.

«Порядка 4,5 миллиона украинцев в настоящее время пользуются статусом временной защиты в ЕС, их особый статус был продлен до марта 2026 года», — напомнила она.

Фон дер Ляйен предложила сформировать предложения по дальнейшим шагам в этой сфере и рассмотреть способы поддержки государств, принимающих большое число беженцев с Украины. Обсуждены эти предложения будут на саммите ЕС 17-18 октября. Сейчас украинским беженцам разрешено находиться в ЕС до марта 2026 года.

До этого канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал украинцев в Германии скорее найти работу.

В конце августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Западу нужно перестать тратить деньги на украинских беженцев, а также призвал вернуть их домой.

Ранее основателя чешского фонда помощи украинским беженцам обвинили в растратах.

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