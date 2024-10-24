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Во Франции украинские беженцы получили письма с требованием покинуть соцжилье

Monde: на востоке Франции распорядились выселить украинских беженцев из соцжилья

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Префектура департамента Мерт и Мозель на востоке Франции направила украинским беженцам письма с требованием выселиться из социального жилья до 31 октября. Об этом сообщило издание Le Monde.

Причиной выселения власти назвали «недостаточную интегрированность» украинцев. Например, многие из них до сих пор не работают. Как сообщили изданию получившие письма украинцы, им предложили несколько решений: отправиться жить к друзьям, переехать в другое государство или вернуться на Украину.

В публикации отмечается, что первые выселения уже начались.

Авторы напомнили, что по закону, украинские переселенцы в ЕС имеют право получить временный вид на жительство. Во Франции их размещение возможно на основе посредничества в аренде — благодаря государственным субсидиям ассоциации арендуют квартиры, которые они предоставляют украинцам. Согласно префектуре, власти сокращают поддержку системы срочного арендного расселения, которой пользовались украинцы.

Только лишь в этом департаменте на востоке Франции власти разместили 1,6 тысячи украинцев. По данным Eurostat, на июнь 2024 года во Франции было подано 107 тысяч заявок от украинцев.

Газета напомнила, что в последнее время все больше европейских стран сокращают поддержку беженцев с Украины. В их числе есть Норвегия, Венгрия и Чехия.

Ранее стало известно, почему украинские беженцы в Британии вынуждены возвращаться домой.

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