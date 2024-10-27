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Германия в 2024 году отказала во въезде нескольким тысячам жителей Украины

Bild: ФРГ в 2024 году отказала во въезде почти шести тысячам украинцев

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Markus Schreiber/AP

Власти ФРГ в этом году отказали во въезде почти шести тысячам гражданам Украины. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

Жители Украины оказались самыми многочисленными иностранцами, которых не впустили в страну — 5935 человек. Второе место по количеству отказов заняли граждане Сирии — 4708 и Афганистана — 2396.

Bild отметила, что речь идет об украинских мигрантах, которые до этого не имели права на проживание в ФРГ либо ранее лишились его.

23 октября глава министерства финансов Германии Кристиан Линднер предложил наделить беженцев с Украины отдельным правовым статусом, чтобы уменьшить затраты на их пособия.

11 октября мэр курортного города Бад-Грисбах в Германии Юрген Фундке отдал распоряжение больше не регистрировать беженцев с Украины.

Ранее канцлер ФРГ призвал украинцев в Германии скорее найти работу.

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