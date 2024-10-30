Росавиация рассказала про утренние ограничения полетов в аэропорту Шереметьево

Утром 30 октября в московском аэропорту Шереметьево вводили ограничения для безопасности полетов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.

По данным ведомства, воздушная гавань не принимала и не отправляла рейсы с 4:37 до 5:20.

За это время уходов авиарейсов на запасные аэродромы не было, отметили там, однако несколько рейсов были задержаны на вылет и прилет.

27 октября в московском аэропорту Внуково объявляли сигнал тревоги из-за аварийной посадки самолета Utair. Инцидент произошел с летевшим из Москвы в Нарьян-Мар Boeing 737-500 в воскресенье. Отмечается, что у самолета возникла проблема с механизацией крыла. Тогда был введен «код Синий», который обычно объявляется при аварийной посадке.

Вечером 22 октября в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге ввели временные ограничения на прием и отправление воздушных судов. Кроме того, в работу была введена вторая взлетно-посадочная полоса.

Ранее летевший в Шарм-эль-Шейх лайнер несколько часов кружил в небе над Москвой.