В Саратовской области появится новое ведомство для контроля БПЛА

В Саратовской области появится служба мониторинга беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает Telegram-канал пресс-службы губернатора региона Романа Бусаргина.

«В состав ОГУ «Безопасный регион» также будет включена «служба мониторинга беспилотных воздушных судов». В ее обязанность входит мониторинг обстановки при помощи доступных источников, в том числе технических средств и системы «112», а также информирование различных органов и ведомств», — сообщили в пресс-службе.

Речь идет о создании также двух пунктов управления регионального уровня, которые в круглосуточном режиме будут мониторить полеты БПЛА.

До этого первый агродрон весом 30 килограмм был сертифицирован в России под названием S-80.

Первая серийная модель мультироторной беспилотной авиационной системы (БАС) теперь, после прохождения регистрации, может использоваться в коммерческих целях.

Ранее МЧС включило сигнал «Внимание всем!» по всей России.