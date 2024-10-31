Власти сообщили о восстановлении водоснабжения Бердянска

Власти Бердянска сообщили о восстановлении водоснабжения в городе, информирует РИА Новости.

По информации администрации города, все насосные станции в Бердянске работают.

«Энергоснабжение подающих на город воду насосных станций стабильно. <...> Водоподача на Бердянск восстановлена», — пояснили власти города.

В настоящее время идет заполнение сетей водоснабжения.

Утром 31 октября власти Бердянска сообщили об атаке ВСУ на порт. После этого в городе временно закрыли школы и детские сады. Власти Бердянска призвали местных жителей оставаться дома и воздержаться от поездок на автомобиле из-за непрекращающихся попыток ВСУ атаковать жилые районы города и объекты инфраструктуры.

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов подтвердил, что целью массированной атаки беспилотников ВСУ по Бердянску являются административные здания и морской порт.

Ранее стало известно, какие снаряды использовали ВСУ для атаки по Бердянску.