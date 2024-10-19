В Бердянске произошел взрыв. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

По его словам, предварительно, в городе сработала система противовоздушной обороны по вражескому беспилотному летательному аппарату (БПЛА).

В начале октября Рогов заявил, что в Бердянске Запорожской области произошел теракт против бывшего судьи.

Рогов рассказал, что в автомобиле, который принадлежал бывшему судье, сработало самодельное взрывное устройство. Он жив, его здоровью ничего не угрожает.

Рогов подчеркнул, что ответственность за совершенный теракт взяло на себя Главное управление разведки МО Украины. Там ранее отмечали, что бывшему украинскому судье, который сейчас работает в российской судебной системе, выжить не удалось.

В июне в Бердянске на юге Запорожской области прогремели два взрыва.

Ранее Рогов сообщил об ударе по линии обороны ВСУ в Запорожье.