В Бердянске закрыты школы и детские сады после атаки ВСУ

В Бердянске на юге Запорожской области школы и детские сады не будут работать в четверг после атаки ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал администрации города.

«Школы, детсады и другие общественные учреждения сегодня работать не будут», — говорится в сообщении.

Власти города призвали местных жителей оставаться дома и воздержаться от поездок на автомобиле из-за непрекращающихся попыток ВСУ атаковать жилые районы города и объекты инфраструктуры.

До этого мэрия Бердянска сообщала, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали городской порт. При отражении атаки работала система противовоздушной обороны. Сейчас на месте работают оперативные службы.

Власти Запорожской области заявляли, что планируют увеличить грузооборот Бердянского морского порта до 3,5 млн тонн в год.

Ранее в Бердянске произошел взрыв.