Минздрав РФ рассказал о состоянии госпитализированного при взрыве в Черкесске

Одного человека госпитализировали в тяжелом состоянии после взрыва газа в пятиэтажном доме в Черкесске. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, передает ТАСС.

«По оперативным данным, госпитализирован один пострадавший в происшествии в Черкесске, он в тяжелом состоянии», — сказал Кузнецов журналистам.

Он добавил, что семи пострадавшим, среди которых один ребенок, медицинскую помощь оказали амбулаторно.

Корреспондент ТАСС также сообщил, что под завалами дома обнаружен человек.

Взрыв газа в Черкесске произошел утром 31 октября. Предварительно, из-за утечки газа. Эпицентр взрыва находился на пятом этаже. По последним данным, пострадали девять человек, четверо из них госпитализированы. Работы по ликвидации последствий происшествия продолжаются.

Ранее сообщалось, что хозяйка взорвавшейся в Черкесске квартиры угрожала соседям.