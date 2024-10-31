Увеличилось число пострадавших при взрыве газа в Черкесске

Число пострадавших при взрыве газа в пятиэтажном жилом доме в городе Черкесске увеличилось до девяти. Об этом сообщило МЧС по Карачаево-Черкесии в Telegram-канале.

Работы по ликвидации последствий происшествия продолжаются. Пожарно-спасательные подразделения продолжают разбор завалов. Всего на месте работает группировка в количестве 92 человека, 29 единиц техники.

В МЧС отметили, что эвакуированных из дома 52 жителей разместят в пункте временного размещения, где организовано первоочередное жизнеобеспечение.

Взрыв бытового газа в доме произошел около 6:00 мск, повреждения получили четвертый и пятый этажи. Telegram-канал Baza сообщал, что спасатели вытащили семь человек из-под завалов. Пострадавшие, среди них один ребенок, получили травмы средней и тяжелой степени тяжести.

Прокуратура города Черкесска организовала проверку по факту происшествия.

Ранее в Уфе арестовали пенсионера, устроившего взрыв газа в жилом доме.