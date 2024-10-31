В Госдуме просят возбудить новое дело против «Дождя»

Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев попросил возбудить уголовное дело в отношении телеканала «Дождь» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией) из-за продолжения его работы в России. Его слова приводятся в Telegram-канале комиссии.

Он рассказал, что направил в Генпрокуратуру материалы о попытках дискредитации прошедшего саммита БРИКС в Казани со стороны иностранных агентов.

По его словам, «Дождь», несмотря на запрет деятельности в России, свою деятельность не прекратил и в течение нескольких месяцев под гарантии анонимности пытался установить контакты с жителями российских регионов «с целью получения сведений военного характера, а также сбора информации для создания фейков о саммите БРИКС».

В заявлении депутата говорится, что в этих действиях усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 284.1 УК РФ (Организация деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности).

За это может грозить наказание вплоть до 6 лет лишения свободы, добавил он.

В июле 2023 года телеканал был объявлен в России нежелательным.

В августе президент РФ Владимир Путин разрешил признавать нежелательными еще больше организаций.

Ранее ведущую «Дождя» оштрафовали за нарушение закона об иноагентах.