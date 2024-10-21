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Ведущую «Дождя» и экс-депутата Госдумы оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Суд оштрафовал журналистку Монгайт и Гудкова за нарушение закона об иноагентах

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Таганский суд Москвы оштрафовал ведущую телеканала «Дождь» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией) Анну Монгайт (признана в РФ иностранным агентом), журналиста Илью Бера (признан в РФ иностранным агентом) и бывшего депутата Государственной думы Геннадия Гудкова (признан в РФ иностранным агентом, внесен в реестр террористов и экстремистов) за нарушение закона об иноагентах. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Все трое признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ («Нарушение порядка деятельности иностранного агента»). Эта норма предусматривает ответственность за отсутствие плашки иноагента на постах в социальных сетях.

Суд назначил каждому из трех иностранных агентов штраф в размере 40 тысяч рублей.

18 октября сообщалось, что Екатерина Котрикадзе (признана в РФ иностранным агентом), которая является главой информационной службы и ведущей «Дождя», получала переводы из Грузии, Люксембурга и с Украины.

В тот же день стало известно, что бывшая телеведущая телеканала «Россия 1» Фарида Курбангалеева (признана в РФ иностранным агентом) обжаловала в Замоскворецком суде Москвы свой статус иноагента.

Ранее сообщалось, что большинство работающих в России иноагентов скрывают свой статус.

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