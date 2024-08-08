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Путин разрешил признавать нежелательными еще больше организаций

Путин подписал закон о нежелательных организациях в РФ с иностранным госучастием

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Илья Питалев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет признавать нежелательными в России организации, учредителями которых выступают зарубежные госорганы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Со вступлением закона в силу иностранные организации, включая неправительственные и учрежденные зарубежными госорганами, могут быть признаны нежелательными в России, если ее деятельность угрожает основам конституционного строя, обороноспособности или безопасности страны. Также организация может быть признана нежелательной, если она будет способствовать или препятствовать выдвижению и избранию кандидатов на выборах, проведению референдума, а также достижению определенного результата на этих мероприятиях.

До этого в России можно было признавать нежелательными только деятельность иностранных неправительственных организаций.

1 августа сообщалось, что Генеральная прокуратура признала нежелательной в России деятельность четырех неправительственных организаций из Германии и Чехии. Речь идет о Za vaši a naši svobodu (Чешская Республика), Russland hinter gittern (ФРГ), MRR-Fund gemeinnützige UG (ФРГ) и Kulturus (Чешская Республика).

Ранее фонд «Свободная Россия» был внесен в перечень запрещенных в РФ.

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