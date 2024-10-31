В Роспотребнадзоре сообщили о снижении заболеваемости туберкулезом

В России за последние 10 лет снизилась заболеваемость туберкулезом. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что в Российской Федерации на протяжении 10 лет наблюдается постепенное снижение заболеваемости туберкулезом. В пресс-службе подчеркнули, что для предупреждения туберкулеза необходимы иммунизация детей, раннее выявление и лечение больных и инфицированных, проведение в очагах инфекции противоэпидемических мероприятий.

29 октября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила доклад о туберкулезе. Согласно ему, туберкулез в 2023 году был диагностирован у 8,2 млн человек, что на 0,7 млн больше, чем годом раньше.

В сентябре сообщалось, что заболеваемость туберкулезом снизилась в Подмосковье на 24% с начала 2024 года. В регионе проводится масштабная профилактика туберкулеза.

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