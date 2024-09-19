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В Подмосковье снизилась заболеваемость туберкулезом

Заболеваемость туберкулезом в Подмосковье снизилась на 24% с начала года

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Depositphotos

Заболеваемость туберкулезом снизилась в Подмосковье на 24% с начала 2024 года, сообщает пресс-служба минздрава региона.

Как отметил главный врач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера, главный фтизиатр Московской области Сергей Смердин, в Подмосковье проводят масштабную профилактику туберкулеза.

«В Подмосковье регулярно проводится просветительская работа, а также повышается доступность диагностики и применяется эффективная терапия», — сказал он.

Ведущим учреждением, оказывающим медпомощь пациентам с подтвержденным туберкулезом и подозрением на него, является Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер. Он включает в себя 12 филиалов, а также 28 диспансерных отделений и туберкулезных кабинетов в составе больниц. Для оказания круглосуточной помощи больным туберкулезом в Московской области работают 6 стационаров с общим коечным фондом 900 коек.

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