В ВОЗ заявили о рекордной заболеваемости туберкулезом в мире

Туберкулез в 2023 году был диагностирован у 8,2 млн человек, что на 0,7 млн больше, чем годом раньше. Об этом говорится в новом докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Отмечается, что это самый высокий показатель заболеваемости туберкулезом с 1995 года, когда Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала глобальный мониторинг заболеваемости им. Около 56% мировых случаев туберкулеза приходится на Индию (26%), Индонезию (10%), Китай (6,8%), Филиппины (6,8%) и Пакистан (6,3%).

В сентябре сообщалось, что заболеваемость туберкулезом снизилась в Подмосковье на 24% с начала 2024 года. Как отметил главный врач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера, главный фтизиатр Московской области Сергей Смердин, в Подмосковье проводят масштабную профилактику туберкулеза.

Ранее ученые нашли антитело, защищающее от всех видов возбудителя COVID-19.