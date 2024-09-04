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Ученые нашли антитело, защищающее от всех видов возбудителя COVID-19

CRM: обнаружено нейтрализующее плазменное антитело, обезвреживающее SARS-CoV-2

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Depositphotos

Американские ученые из Техасского университета в Остине и других научных учреждений нашли антитело, способное нейтрализовать все известные варианты SARS-CoV-2, вируса, вызывающего коронавирусную инфекцию. Исследование опубликовано в научном журнале Cell Reports Medicine (CRM).

Группа обнаружила и выделила широко нейтрализующее плазменное антитело под названием SC27. Специалисты получили точную молекулярную последовательность антитела, что открывает возможность его производства в более крупных масштабах.

Защитные антитела связываются с частью вируса, называемой спайковым белком, который действует как точка присоединения вируса к клеткам организма и их инфицирования. Блокируя спайковый белок, антитела пресекают это взаимодействие и, следовательно, также предотвращают инфекцию.

SC27 распознало различные характеристики шиповидных белков во многих вариантах коронавируса.

Помимо открытия антитела, исследование показало, что гибридный иммунитет — сочетание инфекции и вакцинации — обеспечивает более надежную защиту от будущего заражения на основе антител по сравнению с инфекцией или вакцинацией по отдельности.

Ранее ученые выяснили, что вакцина от туберкулеза также может защитить от тяжелого течения коронавируса.

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