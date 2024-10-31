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В Финляндии заканчивается срок вынесения обвинения против россиянина Тордена

В Финляндии 1 ноября истекает срок вынесения обвинения в отношении Тордена

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ДШРГ «Русич»/VK

В Финляндии истекает срок принятия решения прокуратурой по обвинению задержанного гражданина РФ Воислава Тордена (Яна Петровского). Об этом сообщает РИА Новости.

Криминальная полиция Финляндии ранее завершила расследование по подозрению Тордена в военных преступлениях, которые он в 2014-2015 годах якобы совершил на территории Украины. До 1 ноября прокурор должен либо поддержать обвинение, либо отклонить его.

По мнению адвоката Тордена, скорее всего, обвинение будет поддержано, и дело передадут в суд, который может начаться уже в декабре.

13 февраля сообщалось, что Тордена (бывший командир диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич») признали виновным в Финляндии в умышленном нарушении запрета на въезд в страны Шенгена. Суд Кюмменлааксо приговорил мужчину к 40-дневному заключению.

Россиянина арестовали в середине декабря в 2023 года. Окружной суд принял решение заключить Тордена под стражу во время рассмотрения дела о военных преступлениях, которые обвиняемый якобы совершил на Украине.

Ранее посольство РФ в Финляндии сообщило об оказании помощи россиянину Тордену.

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