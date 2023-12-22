Посольство России в Финляндии рассказало об интересующем Украину россиянине

Российское посольство в Финляндии оказывает необходимое содействие арестованному гражданину РФ Воиславу Тордену (прежнее имя — Ян Петровский) и периодически навещает его для контроля условий пребывания под стражей. Об этом сообщает пресс-служба диппредставительства, чей ответ цитирует «Лента.ру».

В дипмиссии рассказали, что любые обвинения в адрес задержанного могут быть выдвинуты лишь по окончании следственных действий. На текущем этапе дипломаты воздержались от публичной оценки перспектив расследования и возможного решения суда.

«Консульские сотрудники оказывают содействие Тордену и регулярно навещают задержанного», — указывается в публикации.

В июле 2023 года сотрудники финской полиции задержали бывшего командира диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) «Русич» Воислава Тордена. Позже украинская сторона запросила у Хельсинки экстрадицию российского гражданина, однако верховный суд республики отказался выполнять требование.

11 декабря финские пограничники потребовали продлить срок задержания мужчины, подозреваемого в причастности к деятельности террористической группировки во время вооруженного конфликта в Донбассе.

Ранее адвокат назвала сроки по следствию россиянина Тордена в Финляндии.