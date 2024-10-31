В СПЧ предложили новые ограничения на въезд иностранцев в Россию

Наркозависимым мигрантам запретят въезд в Россию в рамках новых ограничений для нелегальной миграции. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на общественно-экспертный доклад под названием «Миграционная политика и национальные цели развития России» Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

«Глава СПЧ Валерий Фадеев предложил ввести государственный стандарт медстраховки для работника-мигранта. Он подчеркнул, что обязанность заключения договоров добровольного медицинского страхования с каждым мигрантом, прибывающим в Россию на работу, должна быть возложена на работодателей, которые их привлекают», — сообщает издание.

Среди других предложений СПЧ — введение обязательного медицинского освидетельствования, вакцинации и проверок на наркотики мигрантов в России.

В том случае, как предлагает СПЧ, если в организме мигранта будут обнаружены наркотики — об этом медучреждение должно будет сообщить в правоохранительные органы, а те, в свою очередь, организовать депортацию правонарушителя.

До этого глава МВД раскрыл число проваливших экзамен по русскому языку иностранцев.

Ранее в Госдуме анонсировали новые меры по ужесточению контроля за мигрантами.