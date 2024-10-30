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Глава МВД раскрыл число проваливших экзамен по русскому языку иностранцев

Колокольцев: 66 тысяч иностранцев не смогли сдать экзамен по русскому языку

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Александр Поготов/РИА Новости

Экзамен по русскому языку не смогли сдать 66 тысяч иностранных граждан, заявил руководитель МВД России Владимир Колокольцев. Видео его выступления опубликовала официальный представитель ведомства  Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Министр подчеркнул, что сотрудники правоохранительных органов усилили контроль за процедурой получения сертификатов о владении русским языком.

Колокольцев добавил, что порядка 7,5 тысяч иностранцев не допустили к экзаменам из-за отсутствия элементарных знаний языка.

22 октября Госдума приняла в первом чтении законопроект по установлению полного запрета для посреднических организаций участвовать в приеме экзаменов по русскому языку у мигрантов. Законопроект запрещает организациям, уполномоченным на проведение экзамена, передавать права и обязанности по проведению экзамена и выдаче сертификата третьим лицам. Помимо этого, нельзя будет привлекать третьих лиц к организации проведения экзамена в части приема документов и информационного обеспечения.

Ранее в Госдуме анонсировали новые меры по ужесточению контроля за мигрантами.

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