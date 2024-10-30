Глава МВД раскрыл число проваливших экзамен по русскому языку иностранцев

Экзамен по русскому языку не смогли сдать 66 тысяч иностранных граждан, заявил руководитель МВД России Владимир Колокольцев. Видео его выступления опубликовала официальный представитель ведомства Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Министр подчеркнул, что сотрудники правоохранительных органов усилили контроль за процедурой получения сертификатов о владении русским языком.

Колокольцев добавил, что порядка 7,5 тысяч иностранцев не допустили к экзаменам из-за отсутствия элементарных знаний языка.

22 октября Госдума приняла в первом чтении законопроект по установлению полного запрета для посреднических организаций участвовать в приеме экзаменов по русскому языку у мигрантов. Законопроект запрещает организациям, уполномоченным на проведение экзамена, передавать права и обязанности по проведению экзамена и выдаче сертификата третьим лицам. Помимо этого, нельзя будет привлекать третьих лиц к организации проведения экзамена в части приема документов и информационного обеспечения.

Ранее в Госдуме анонсировали новые меры по ужесточению контроля за мигрантами.