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Пожар в Подольске в цеху по производству пластиковых окон полностью потушили

МЧС РФ: пожар в Подольске на предприятии полностью ликвидирован

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Телеграм-канал «МЧС России»

Крупный пожар на предприятии по производству пластиковых окон в подмосковном Подольске удалось полностью потушить. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Пожар в Подольске полностью ликвидирован», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что в огне никто не пострадал.

В 17:32 в МЧС РФ рассказали, что ликвидировали открытое горение в Подольске.

В 16:01 спасатели локализовали возгорание на площади в 3,6 тыс. квадратных метров. В МЧС уточнили, что огонь охватил центральную часть здания, где расположен цех по производству окон, офисные помещения и склад с кабельной продукцией. В ведомстве обратили внимание, что угрозя распространения пламени на соседние строения отсутствует.

22 сентября МЧС сообщало о крупном пожаре в нежилом здании в Подольске у железнодорожной станции Львовская.

Ранее в Ростовской области вспыхнула трава после атаки беспилотника.

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