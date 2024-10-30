В Петербурге обсуждают возможность ограничения продажи алкоголя

Депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга обсуждают возможность ограничения продажи алкоголя, но меры не будут столь радикальными, как в Вологодской области. Об этом РИА Новости рассказал глава парламентской комиссии города по социальной политике и здравоохранению Александр Ржаненков.

Он подчеркнул, что пока эта тема только обсуждается. В заксобрании рассматривают возможность ограничения времени и отдаления точек продаж алкогольной продукции от социальных объектов, добавил Ржаненков.

29 октября стало известно, что власти Вологодской области намерены резко ограничить продажу алкоголя на территории региона. В случае, если законопроект будет принят, жители смогут покупать спиртные напитки с 12 до 14 часов по местному времени, по выходным и праздничным дням — без изменений, как раньше. Однако в некоторые праздники продажу спиртного запретят полностью. Например, 1 сентября, в День российского студенчества, 1 Мая, в День защиты детей и День России.

30 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга прокомментировал предложения о сокращении часов продажи алкогольной продукции по всей России на примере решения властей Вологодской области. По словам Пескова, принимать подобные решения региональные власти могут самостоятельно. Однако в Кремле обсуждений о том, чтобы продвинуть инициативу на всероссийский уровень, не идет.

Ранее в Госдуме предложили постепенно ограничивать часы продажи алкоголя в России.