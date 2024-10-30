В Кремле прокомментировали ограничения продажи алкоголя в Вологодской области

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга прокомментировал предложения о сокращении часов продажи алкогольной продукции по всей России на примере решения властей Вологодской области.

По словам Пескова, принимать подобные решения региональные власти могут самостоятельно. Однако в самом Кремле обсуждений о том, чтобы продвинуть инициативу на всероссийский уровень, не идет, подчеркнул он.

«У нас были различные опыты на этот счет. Опыт весьма красноречивый, весьма легко поддается анализу», — заключил Песков.

29 октября стало известно, что власти Вологодской области намерены резко ограничить продажу алкоголя на территории региона. В случае, если законопроект будет принят местной думой, жители смогут покупать спиртные напитки с 12 до 14 часов по местному времени, по выходным и праздничным дням — без изменений, как раньше. Однако в некоторые праздники продажу спиртного запретят полностью. Например, 1 сентября, в День российского студенчества, 1 Мая, в День защиты детей и День России.

Губернатор Вологодской области назвал законопроект «абсолютно взвешенным» и пояснил, что в случае поддержки региональной думы он вступит в силу с марта 2025 года.

Ранее в Госдуме предложили постепенно ограничивать часы продажи алкоголя в России.