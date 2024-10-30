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В Госдуме предложили постепенно ограничивать часы продажи алкоголя в России

Депутат ГД Хамзаев предложил постепенно ограничивать часы продажи алкоголя в РФ

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Depositphotos

Депутат Госдумы Султан Хамзаев рассказал РИА Новости о своем предложении постепенно ограничивать часы продажи алкоголя в будние и в выходные дни.

«Поддерживаю инициативу сократить потребление алкоголя в Вологодской области. Надо сокращать потребление алкоголя, для этого нужно уменьшать время продажи алкоголя. Сначала до пяти часов в день, потом до двух», — сказал Хамзаев, комментируя планы главы Вологодской области Георгия Филимонова ограничить продажу алкоголя в регионе по будням двумя обеденными часами.

При этом депутат отметил, что он поддерживает меру, но не выступает в пользу идеи об оставлении временного порога продажи алкоголя в выходные дни, как есть сейчас. По мнению Хамзаева, это будет стимулировать людей закупаться впрок именно в выходные дни.

«Главное – это правильный импульс и желание региональной власти менять ситуацию в лучшую сторону. «Трезвая Россия» готова оказать методическое и информационное сопровождение», — сказал парламентарий.

29 октября стало известно, что власти Вологодской области намерены резко ограничить продажу алкоголя на территории региона. В случае, если законопроект будет принят местной думой, жители смогут покупать спиртные напитки с 12 до 14 часов по местному времени, по выходным и праздничным дням — без изменений, как раньше. Однако в некоторые праздники продажу спиртного запретят полностью. Например, 1 сентября, в День российского студенчества, 1 Мая, в День защиты детей и День России.

Губернатор Вологодской области назвал законопроект «абсолютно взвешенным» и пояснил, что в случае поддержки региональной думы он вступит в силу с марта 2025 года.

Ранее в Кремле не стали возражать против «сухого закона» в Вологодской области.

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