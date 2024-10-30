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Путин поручил Старовойту проконтролировать разгрузку портов Дальнего Востока

Путин поручил Старовойту контролировать вывоз контейнеров из портов ДВ

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Алексей Никольский/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил министру транспорта Роману Старовойту внимательно следить за ситуацией с вывозом контейнеров из портов Дальнего Востока. Об этом сообщают РИА Новости.

«Необходимо постоянно контролировать этот процесс, так как не нужно допускать накопление контейнеров. Все понимают, насколько это важно. Я надеюсь, что взаимодействие со всеми службами, предприятиями и РЖД налажено», – заявил российский лидер, напомнив о важности недопущения перегрузок.

В прошлом месяце Старовойт подчеркивал, что ситуация с контейнерами на Дальнем Востоке находится под регулярным контролем.

До этого глава государства рассказал, что на Дальнем Востоке России при поддержке Китая и Белоруссии может появиться новый глубоководный порт.

В апреле сообщалось, что ставки на перевозки контейнеров из центра России на восток в марте резко стали расти, в некоторых случаях — в 30 раз.

Ранее сообщалось о резком росте транзита контейнеров через Россию.

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