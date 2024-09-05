Путин рассказал о возможности появления нового глубоководного порта на Дальнем Востоке

На Дальнем Востоке РФ с участием Китая и Белоруссии может появиться новый глубоководный порт. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Большой интерес к нему (международному ТОР, то есть территории опережающего развития. – Прим. ред.) проявляют наши китайские друзья, а также Республика Беларусь, с участием которой в Приморье может появиться новый глубоководный порт», — подчеркнул президент.

До этого сообщалось, что Путин встретился с заместителем председателя КНР Хань Чжэном во Владивостоке на ВЭФ. Путин обратил внимание китайского политика на активное развитие отношений Москвы и Пекина. Он подчеркнул, что взаимодействие между двумя странами достигло беспрецедентного уровня.

Ранее Путин передал дружеский привет председателю КНР Си Цзиньпину.