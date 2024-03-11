В России резко подорожали контейнерные перевозки

Ставки на перевозки контейнеров из центра России на восток в марте резко стали расти, в некоторых случаях — в 30 раз. Об этом сообщили «Коммерсанту» в Центре ценовых индексов (ЦЦИ) Газпромбанка.

«<…> цены на железнодорожные контейнерные перевозки из Центральной России в восточном направлении многократно выросли в марте», — уточнили в публикации.

Аналитик ЦЦИ Роман Шагалов рассказал изданию, что больше всего ставки выросли на перевозки из Москвы в города Восточной Сибири. Так, тарифы на отправку грузов в Красноярск в 40-футовом контейнере в собственности оператора взлетели с февральских 5–7 тыс. рублей до 160–180 тыс. рублей.

Авторы материала обратили внимание, что операторы объясняют ситуацию серьезным сокращением количества контейнерных поездов на восток. В свою очередь возникший дефицит контейнерных перевозок связан с необходимостью провезти экспортный уголь.

До того стало известно, что ставки фрахта на морские перевозки контейнеров в РФ снизились.

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